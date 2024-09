Tanto spavento, ma per fortuna senza conseguenze per un uomo di 29 anni di nazionalità argentina la cui auto ha preso fuoco mentre percorreva l'A16 Napoli-Canosa. Le fiamme hanno avvolto il veicolo subito dopo il casello di Baiano, in provincia di Avellino. provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino che hanno spento il rogo e fornito assistenza all'autista.

L'auto è andata completamente distrutta.



