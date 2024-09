Appello mamma Eithan al Papa, una preghiera per lui

Interviene in diretta questa mattina a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, Claudia Ciampa, la mamma di Ethan, il bambino di soli 7 mesi che lo scorso 30 agosto sarebbe stato portato via dal padre, con una lettera rivolta al Papa: " Buonanotte Santo Padre, sono la madre disperata di un meraviglioso bambino che non vedo da tre settimane e che ha appena compiuto sette mesi, Ethan".

"Dal 30 agosto dormo e mangio a stento", si legge nella lettera, "Mi manca poterlo abbracciare e baciare, consolare, dargli il mio latte materno che ormai ho perso, perché suo padre lo ha portato via dal nostro Paese, dalla nostra città, dalla nostra casa, dai suoi fratelli e da me per puro egoismo". E ancora: " Non mi dà notizie né informazioni, tutto quello che so è che è presumibilmente negli Stati Uniti, suo paese di origine. Mi permette di vedere Ethan per pochi minuti al giorno. Tutto ciò è straziante, mi sembra un'eternità". Poi l'appello disperato al Santo Padre: "La imploro per una preghiera per il mio piccolo Ethan, che possa ritornare a casa con me e i suoi fratelli. La ringrazio fin da ora con tutto il cuore".

"Le devo provare tutte", ha commentato commossa la mamma, "mi sono rivolta direttamente al Papa per una preghiera o una benedizione, penso che qualsiasi cosa possa aiutarci. L'ho scritta di notte, per me è terribile perché rivivo quegli ultimi istanti, un ricordo che mi rimarrà tutta la vita. Ho detto al padre che stava facendo del male al bimbo e l'ho pregato di ritornare. Mi parla dei suoi legali per farmi capire che è consigliato e sa quello che sta facendo, si sente con le spalle coperte".

In diretta è intervenuta anche la nonna di Ethan: " Una storia terribile, diabolica, che speriamo finisca presto. È un mese che non lo vediamo e deve tornare al più presto da noi. È una situazione indescrivibile, si vive così senza mangiare, senza dormire. Ci rivolgiamo alle autorità, che possano ritrovare il prima possibile questo uomo e che il bambino possa tornare tra le braccia dei fratellini, della mamma e della nonna".



