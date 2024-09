Allattamento: iniziative nel Napoletano per settimana mondiale

L'Asl Napoli 3 Sud aderisce alla settimana mondiale dell'allattamento. Cinque gli appuntamenti programmati dall'unità operativa materno infantile, in collaborazione con altrettanti comuni del territorio aziendale.

Si comincia il primo ottobre a Castellammare di Stabia, presso la casa comunale (nella parte antistante saranno allestiti gli stand informativi), dove il sindaco Luigi Vicinanza; Pietro Buono, dirigente della Regione Campania staff funzione di supporto tecnico operativo direzione generale tutela della salute e coordinamento sistema regionale; il direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Russo; alcuni operatori del settore materno infantile, dalle ore 15 alle 18, parteciperanno ad un convegno che aprirà il ciclo di iniziative legate all'allattamento al seno.

Altri appuntamenti in programma sono il 2 ottobre a Visciano, in piazza Lancellotto; il 3 (dalle 10 alle 13) a Ercolano, in via IV Novembre (ingresso parco archeologico); il 4 ottobre (dalle 10 alle 13) a Meta, in via Flavio Gioia (ingresso villa comunale), il 5 ottobre (sempre dalle 10 alle 13) a San Sebastiano al Vesuvio, piazza Belvedere.

Durante le iniziative, oltre alle nozioni di carattere generale sull'allattamento, saranno date informazioni e materiali sui programmi nati per leggere e per primi mille giorni di vita, distribuiti gadget e organizzati giochi.

"La settimana mondiale dell'allattamento 2024 - spiegano dalla Napoli 3 Sud - attraverso il motto 'Colmiamo le lacune', promuove e sostiene l'allattamento dalla nascita ed oltre i sei mesi di vita in tutte le fasce della popolazione. Il latte materno è l'alimentazione ottimale per i neonati e quella più igienica. In una società variegata, in cui i bambini crescono in contesti familiari differenti, l'accesso all'allattamento deve essere consentito e facilitato per tutti. La consulenza per l'allattamento prima della nascita rappresenta un vantaggio per le situazioni particolari: gli operatori devono essere formati in modo adeguato, soprattutto per rispondere alle esigenze dei gruppi vulnerabili".

"La trasmissione di conoscenze riguardo l'allattamento nei reparti maternità e in neonatologia - afferma il direttore generale dell'Asl con sede a Torre del Greco, Giuseppe Russo - è di grande importanza, così come importanti sono le reti di supporto dopo la nascita che necessitano di essere promosse".





