Al Viviani tifosi accendono fumogeni, disposti due Daspo

Due Daspo (il divieto di assistere alle manifestazioni sportive), uno della durata di cinque anni e l'altro di un anno, sono stati disposti dal Questore di Potenza.

I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di due sostenitori, uno del Potenza calcio (cinque anni) e uno del Sorrento (un anno), scoperti dalla Polizia a lanciare fumogeni in due diverse partite (Potenza-Virtus Francavilla del 27 aprile scorso) e Sorrento-Catania dello scorso 24 agosto). Il Sorrento dalla scorsa stagione disputa le partite casalinghe allo stadio Viviani del capoluogo lucano.

Per il tifoso del Potenza, il Daspo ha una durata di cinque anni (con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma presso la Questura di Potenza per ogni incontro di calcio che sarà sostenuto dal Potenza Calcio) perché già in passato era stato colpito da un Daspo.



