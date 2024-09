Al via domani a Napoli terza edizione di 'Forcella in Musica!'

Al via a Napoli la terza edizione di 'Forcella in Musica!'. L'evento - promosso dall'Associazione Discantus con la direzione artistica di Luigi Grima, in sinergia con l'Arcidiocesi e il patrocinio del Comune - propone un ciclo di concerti nella chiesa di San Giorgio Maggiore, che "si erge - sottolineano i promotori - proprio all'ingresso di questo luogo complicato ma sorprendente, ricco di storia e di folclore, di luci ed ombre, di grande vitalità e di indolenza, il Rione Forcella". L'inaugurazione è prevista domani, 28 settembre, alle 19.30 con un concerto dell'Orchestra Discantus e con il soprano Maria Grazia Schiavo, diretti da Grima.

Il primo concerto celebra uno tra i compositori più illustri della Scuola musicale napoletana: Niccolò Jommelli. Un concerto, si rileva, "che ne festeggia le sue sorprendenti qualità belcantistiche, l'eccezionale scrittura strumentale, l'incredibile vena melodica, le meravigliose soluzioni armoniche. Se poi a festeggiare il grande compositore c'è la voce di Maria Grazia Schiavo, vuol dire che viene celebrato nel migliore dei modi. Non a caso il maestro Riccardo Muti a lei affidò il ruolo di Dircea nella messa in scena del Demofoonte". 'Forcella in Musica!" è sostenuto dal Rotary club Chiaia, Rotary club Napoli e il Distretto 2101 Campania.



