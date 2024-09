Al Reggimento Guide la cittadinanza onoraria di Avigliano

Il Consiglio comunale di Avigliano (Potenza) ha conferito la cittadinanza onoraria al 'Reggimento Cavalleggeri Guide' di stanza a Salerno. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco, Giuseppe Mecca, e del comandante del Reggimento, il colonnello Nicola Iovino.

Con l'onorificenza l'amministrazione comunale ha riconosciuto al Reggimento il "proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con le scuole, le associazioni, le parrocchie e la municipalità di Avigliano, nell'ambito della cooperazione civile-militare a supporto della Missione Unifil in Libano, veicolando segni efficaci di solidarietà per la popolazione del distretto di Tiro (Libano del Sud) e offrendo occasioni concrete nell'impegno e nella riflessione sui valori della pace, dei diritti umani e della libertà, in un'area afflitta da forti contrasti". Mecca e Iovino hanno sottolineato "la bella pagina di collaborazione istituzionale, testimoniando la bellezza della sinergia che comunità, associazioni ed enti dello stato possono instaurare a favore del supporto umanitario e della pace".

Questa cittadinanza onoraria al Reggimento - impiegato in tutte le operazioni nazionali e internazionali e il cui stendardo è pluridecorato - si aggiunge a quelle di Salerno, Centola, Oliveto Citra e San Cipriano Picentino (comuni in provincia di Salerno) è la prima tributata fuori dai confini regionali.



