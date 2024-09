Abusivismo: tre immobili sequestrati nell'Avellinese

Nove persone sono state denunciate ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, per abusivismo edilizio e violazioni alle normative ambientali.

Dalle verifiche eseguite dai carabinieri Forestali, in collaborazione con la locale Stazione dell'Arma, gli indagati, in concorso, avrebbero realizzato con false attestazioni tre fabbricati per civili abitazioni in un'area boschiva sottoposta a vincolo idrogeologico. Elevate sanzioni per cinque mila euro.

Gli immobili sono stati sottoposti a sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA