A Sant'Agnello il Wwf celebra Urban Nature

Domenica 29 settembre, dalle 10 fino a sera, si terrà a Sant'Agnello, presso l'Oasi in città, la VIII edizione di "Urban Nature" , un'iniziativa promossa dal Wwf per diffondere il valore e la cura della natura in città.

Sarà possibile, grazie alle guide del Wwf, scoprire la flora del parco e conoscere gli affascinanti 'abitanti' dell'oasi. Nei pressi dell'info point sarà allestita una mostra fotografica dedicata agli insetti e alle "creature della notte", un laboratorio per conoscere il miele e le api, alcuni stand sulle attività dell'associazione, con la presenza delle Guardie Volontarie del Wwf Italia e laboratori di profumi e modellazione di argilla per i più piccoli. Nella "stanza del bambù" sarà possibile incontrare la mascotte Panda. Inoltre nell'area dell'oasi saranno allestite illuminazioni ed opere di artisti, da scoprire passeggiando tra le sonorità della natura di notte.

"Le finalità di queste oasi sono utili per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare, pianificando gli spazi urbani e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole, per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani", fanno sapere dal Wwf.

"Mai come oggi c'è bisogno di curare e preservare il patrimonio arboreo esistente e progettare nuove aree a verde in città - dichiara Claudio d'Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno - Il futuro dovrà essere di "città jungle", piene di preziosi alberi e verde orizzontale e verticale, per proteggerci e permetterci di vivere meglio e in salute. È tempo di piantare nuovi alberi. È tempo di mettere a tacere le motoseghe".



