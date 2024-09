Torna a Salerno Canta con Kant. Dialoghi Suoni Visioni

Un festival che unisce filosofia, musica e nuove tecnologie: torna a Salerno - da oggi e fino al 28 settembre - Canta con Kant. Dialoghi Suoni Visioni. Dibattiti e talk filosofici, spettacoli, laboratori teatrali e di poesia, riflessioni e interazioni con il pubblico animeranno per tre giorni alcuni luoghi caratteristici della città come la Sala Pasolini, l'Arco Catalano, piazza Sedile di Portanova e il Parco urbano dell'Irno, che ospiterà il concerto Passione Live (26 settembre, ore 21.00) e quelli già sold out di Noemi (27 settembre, ore 21.30) e Almamegretta (28 settembre, ore 21.30).

Programmato e finanziato dalla Regione Campania, attraverso Scabec, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Salerno, il festival - alla sua seconda edizione - è stato inaugurato stamattina. Nella Sala Pasolini, gli studenti delle scuole della Campania, assisteranno alle lectio magistralis di Telmo Pievani dal tema "Natura e Artificio: Critica di una dicotomia", Anna Donise sulla "Empatia per i robot?" e José Maria Galván sull'"Era della tecnoetica. Siamo naturali o artificiali?". Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, al via i seminari filosofici con Alessandro Arbo ("Giochi d'artificio. Il problema filosofico della registrazione musicale") e Francesco Vitale ("Meccaniche della creazione. Arte e intelligenza artificiale"). Seguendo il tema Artificio di questa seconda edizione di Canta con Kant - scelto dal comitato scientifico composto dai professori Clementina Cantillo, Gennaro Carillo, Francesco Colace, Fabrizio Lomonaco - nella Sala Pasolini, dalle ore 18.00, sono previsti i talk filosofici aperti al pubblico con Vincenzo Trione su "Corporale. Arte e corpo nel XX e nel XXI secolo", Silvia Ronchey su "Ipazia. Sulla libertà dell'intellettuale" (ingresso gratuito su prenotazione). L'Arco Catalano accoglierà invece i laboratori didattici di Teatro & Filosofia "…Se ne cadette 'o triatro" (ore 15.00), un progetto di Ablativo e Liberaimago che intende omaggiare Eduardo De Filippo a quarant'anni dalla sua morte (prenotazioni: info@ablativo.it), e di Poesia & Musica a cura della Fondazione Alfonso Gatto (ore 19:00), in cui si parlerà di Umano e Post-Umano: animeranno la discussione la coreografa e pedagoga Mariella Celia, il sound artist Ivan Macera e Alfredo di Tore, professore di didattica e pedagogia sociale presso l'Università di Cassino (prenotazioni: info@alfonsogatto.org). La sezione musicale del festival - che si avvale della direzione artistica di Stefano Piccolo - prenderà il via alle ore 21 del 26 settembre con Passione Live. Protagonisti: Francesco Di Bella, Roberto Colella, Maldestro, Irene Scarpato, Simona Boo, Greta Zuccoli, 'O Zulù, Enzo Gragnaniello + Piero Gallo, Ebbanesis.

Prima di esibirsi, Enzo Gragnaniello e le Ebbanesis saranno intervistati in un'apposita Agorà dalla giornalista Valeria Saggese (ore 19:30). L'animazione coinvolgerà i salernitani in piazza Sedile di Portanova, da cui trasmetterà in diretta Radio Kiss Kiss Italia, media partner di Canta con Kant. Inoltre, i concerti serali al Parco dell'Irno saranno preceduti da un Dj set e gli artisti presentati dall'inconfondibile voce di Maria Silvia Malvone. L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito su prenotazione. Info e prenotazioni su www.scabec.it/cantaconkant.





