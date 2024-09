Street Food e musica per S.Michele a Volla con Enzo Gragnaniello

Street food e musica con nomi come quello di Enzo Gragnaniello. Tre giorni dedicati alla famiglia a Volla (Napoli) con l'evento "San Michele in Festa", concepito per tenere uniti grandi e piccoli con spettacoli di intrattenimento, intermezzi gastronomici e spettacoli musicali.

Si parte domani pomeriggio, 27 settembre, quando a partire dalle 17 sarà aperta l'area gonfiabili per i più piccoli; comincerà così il programma allestito dalla D2 Eventi di Luigi De Simone in collaborazione con Giovanni Guadagno.

La kermesse, si sottolinea in una nota, "è il nuovo tassello di un ampio progetto che ha visto la città di Volla protagonista in più occasioni. A cominciare dalla Giornata del Gioco in favore dei ragazzi degli istituti scolastici fino a "Mi coloro di blu" la giornata dedicata alla disabilità. Ed ancora la festa di Sant'Antonio prima di arrivare a questo appuntamento nel nome della famiglia che cade nel periodo della festività dedicata a San Michele". Un percorso che il sindaco Giuliano Di Costanzo e l'assessore Domenico Perdono hanno realizzato con il contributo della Città Metropolitana. Venerdì alle 19.30 il taglio del nastro con il sax di Rocco Di Maiolo. Per i più piccoli dalle 18 alle 21 sarà attivo il Minishow Bolle di Sapone e il piccolo Luna Park con Animazione. Cabaret magico con numeri di giocoleria e fuoco nello spettacolo di Brigante Nikò. La serata culminerà nell'evento musicale che vede protagonista Enzo Gragnaniello. In scena subito dopo Dario Sansone. Conclude la serata il Gruppo operaio 'E Zezi. Tutte le serate sono presentate da Natascia Ummaro.

Ricca l'area dello street-food. Dalle 18 all'una sarà possibile assaggiare diversi prodotti dall'arancina siciliana alla pizza. Non mancano specialità a base di carne come porchetta ed arrosticini e il Caciocavallo impiccato. Presente lo stand argentino, quelli dei dolci della tradizione napoletana e siciliana e i liquori del Cilento.

Sabato e domenica le attrazioni cominciano alle ore 11 con l'apertura delle aree gonfiabili e food. Le animazioni proseguono fino a sera tardi. Appuntamenti alle 12 e alle 18 sia con la Baby Dance che con i balli di gruppo Gli spettacoli musicali del sabato: triplo appuntamento a partire dalle ore 20 con il live di Anash. A seguire sul palco arriva Alessandra con il suo concerto. La serata si chiude con la musica dagli anni Settanta-Ottanta e il remix con le hit degli anni Novanta. Agenda piena anche domenica. Ai gonfiabili e alla baby dance si aggiunge la presenza del teatro dei Burattini di Antonino Mercurio. Dalle 16 alle 20 arrivano i dinosauri. Il finale di domenica è con i Mr Hyde preceduti da Lina Maddaloni e la sua tarantella napoletana e le cover di Sal & Jennifer.





