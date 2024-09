Rifiuti, a Napoli i primi cassonetti e cestini 'intelligenti'

Novità per il conferimento e la raccolta dei rifiuti a Napoli. Da oggi parte la sperimentazione di cassonetti e cestini "intelligenti": i primi sono stati installati in piazza Santa Maria degli Angeli, i secondi in via Toledo e piazza Trieste e Trento.

L'utilizzo dei cassonetti, dotati di lettori d'accesso elettronici, sarà possibile grazie a speciali card consegnate alle utenze domestiche e non domestiche dagli operatori di Asia.

Questa sperimentazione interesserà, in una prima fase, gli utenti di: via Gennaro Serra, vico Santo Spirito, piazza Carolina e piazza Santa Maria degli Angeli. Poiché l'apertura sarà possibile solo grazie alle card, si eviteranno depositi non in regola, e sarà possibile monitorare il flusso dei conferimenti e ottimizzare le operazioni di raccolta.

La caratteristica principale dei nuovi cestini "intelligenti" è la presenza di un sistema di compattazione avanzato, in grado di ridurre il volume dei rifiuti. Al raggiungimento della capienza prefissata, il sistema invia automaticamente a un sistema centralizzato un'email o un sms per notificare l'avvenuto riempimento. Le prime installazioni in piazza Trieste e Trento (all'altezza del civico 46) e in via Toledo (all'altezza del civico 300).

Alimentato da energia solare, il cestino tecnologico è dotato di un bidone standard da 120 litri, progettato anche per minimizzare lo sforzo fisico durante le operazioni di svuotamento.

"Iniziamo la sperimentazione di strumenti importanti per il decoro e la raccolta dei rifiuti nella nostra città - sottolinea l'amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero -. Già domenica scorsa, in occasione dell'evento a Piazza Municipio per i 25 anni di Asia Napoli, che ha visto la partecipazione di tantissimi concittadini, abbiamo preannunciato l'arrivo di importanti novità per il miglioramento dei servizi di raccolta.

Tra queste anche un nuovo sito, l'aggiornamento di servizi di comunicazione con i cittadini e la progressiva installazione di infrastrutture tecnologiche per il conferimento dei rifiuti e il monitoraggio della raccolta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA