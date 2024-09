Ricerca, "Napoli in prima fila nel boom turismo crocieristico"

"L'Italia sta vivendo un boom crocieristico e Napoli è in prima fila, con numeri in continua crescita che trainano un'intera economia. Il porto di Napoli è il quinto in Europa: oggi il focus è su nuove navi a impatto zero e un ruolo sempre più strategico per il porto, che deve essere rilanciato ai massimi livelli". Così Antonio Coviello (ricercatore dell'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo-Cnr-Iriss e docente nell'Università Suor Orsola Benincasa) che oggi al Circolo Savoia ha presentato la ricerca sul turismo crocieristico condotta con Renato Somma (associato Cnr-Iriss e Istituto di scienze marine-Cnr-Ismar), dal titolo "Turismo crocieristico italiano: scenari e trend dopo la pandemia globale. Il test case di MSC".

La ricerca è stata pubblicata in 'open access' nel volume "Sostenibilità. Contributi per il I Rapporto SuLab" edito nei Quaderni della Ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (da pagina 167 a 196 del libro).

Andrea Annunziata, presidente Autorità Portuale Mar Tirreno centrale, ha sottolineato: "Registriamo numeri importanti per il Porto di Napoli, secondo solo a Civitavecchia con 10 milioni di passeggeri nel 2023, inserito a pieno titolo in un grande movimento crocieristico e turistico in Italia. Un'industria all'interno della città, per questo motivo vogliamo offrire ai cittadini un porto più sostenibile e moderno. In questi anni sono stati fatti passi da gigante ma tanto ancora si può fare, penso anzitutto all'elettrificazione delle banchine".

Per Leonardo Massa, vicepresidente Sud Europa/Div.Crociere Gruppo MSC, "l'industria crocieristica a Napoli e in Italia è una assoluta eccellenza, che tra l'altro offre prospettive di sviluppo per il territorio. Parliamo di un turismo destagionalizzato e sostenibile, un asset vincente. Sulla sostenibilità, l'impegno di MSC è totale, Msc Foundation si dedica a preservare il mare e facciamo investimento milionari su tecnologie che possano permettere alle nostre navi di essere sempre più green".

Al seminario sono intervenuti anche Paolo Landri, direttore f.f. Cnr-Iriss, Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune e Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania. Saluti iniziali di Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente RYCC Savoia.



