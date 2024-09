Ischia, per la ricostruzione arriva una app su stato lavori

Grazie alle più moderne tecnologie digitali si potrà avere una fotografia aggiornata di tutti gli interventi di ricostruzione in corso e del relativo stato di avanzamento dei lavori grazie anche al coinvolgimento - per l'inserimento delle informazioni e dei dati - di tutti i soggetti attuatori coinvolti negli interventi da realizzare per riparare ai danni del sisma del 2017 e della alluvione del 2022.

Saranno i tecnici di ciascun soggetto attuatore a caricare sulla piattaforma on line gli stati di avanzamento delle attività, insieme a immagini o altri materiali multimediali che potranno dare l'esatta dimensione di quello che concretamente si sta realizzando sull'isola. Le informazioni sul monitoraggio dei cantieri saranno disponibili anche per i cittadini che potranno quindi verificare lo stato dei lavori cliccando su una mappa digitale georeferenziata dell'isola.

L'applicazione è stata sviluppata grazie all'assistenza tecnica della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), nell'ambito del protocollo di collaborazione siglato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma e delegato all'emergenza frana, On. Giovanni Legnini, e dalla vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Gelsomina Vigliotti, e che mira a migliorare la resilienza climatica contro i futuri eventi meteorologici estremi e a contribuire alla pianificazione per la ricostruzione sostenibile di Ischia.

La piattaforma presentata oggi andrà in funzione sarà operativa a partire dal 15 ottobre di quest'anno.

"Ringrazio la BEI, la Società ambiente e la ESRI per la realizzazione di tale importante piattaforma digitale e per il supporto che daranno al suo funzionamento. Grazie anche alla Regione Campania che ha messo a disposizione la piattaforma digitale adattata alle esigenze della ricostruzione sull'isola di Ischia - ha commentato il Commissario straordinario Giovanni Legnini - Si tratta di uno dei sistemi più avanzati, appositamente realizzato per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione pubblica sull'isola di Ischia, che consentirà di accrescere la qualità delle informazioni per i cittadini e le istituzioni, il livello di trasparenza degli attori pubblici e la tempestività ed efficacia degli interventi".

Il controllo costante e l'accessibilità a tutti alle informazioni" ha concluso Legnini, "costituirà una leva importante per migliorare le performance della pubblica amministrazione a fronte dei poderosi programmi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un graditissimo "dono" che la Bei ha voluto fare alla governance della ricostruzione e per il tramite di essa ai Comuni e ai cittadini coinvolti"



