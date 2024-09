Inaugurata la nuova sede dell'Ordine giornalisti della Campania

E' stata inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Dopo anni i giornalisti lasciano gli uffici di via Cappella Vecchia per trasferirsi a poche centinaia di metri di distanza, in via Partenope 5, a Napoli.

Andranno ad occupare un immobile di proprietà della Regione: l'Odg della Campania nei mesi scorsi aveva scritto a numerosi enti pubblici chiedendo se vi fosse nella città di Napoli la disponibilità di un immobile da prendere in locazione. L'ente di via Santa Lucia ha risposto mettendo a disposizione un luminoso appartamento di un antico palazzo che affaccia sul lungomare e che è stato adibito, negli ultimi 30 anni, ad alloggio occasionale dei presidenti della Regione Campania Al taglio del nastro (ci saranno altre cerimonie con i rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e di quello delle professioni) oggi è intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, accompagnato dall'assessore alle Attività Produttive, Antonio Marchiello che sono stati accolti dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e dal vicepresidente, Mimmo Falco.

Presenti i componenti del consiglio direttivo, i revisori dei conti e i componenti del Consiglio territoriale di disciplina.

Lucarelli ha ricordato che questa cerimonia si tiene a pochi giorni da quella che ha visto il trasferimento della 'Mehari' l'auto sulla quale viaggiava Giancarlo Siani quando venne ucciso dai sicari della camorra, diventata simbolo della libertà di stampa, in un bene (sempre pubblico) nel Comune di San Giorgio a Cremano.

De Luca ha detto che "i giornalisiti devono e possono dire tutto quello che vogliono, ma che sia sempre e solo la realtà dei fatti"; ha quindi sottolineato come l'avvento dei social abbia stravolto l'informazione evidenziando, inoltre, i "danni causati alla vita delle persone dalle fake news". Il governatore, che ha parlato anche della precarizzazione del lavoro giornalistico, ha infine enfatizzato il ruolo della "corretta informazione che è un baluardo della democrazia".

"Oggi per me dovrebbe essere una giornata un po' triste - ha detto scherzando De Luca, rivolgendosi ai presenti - perchè vi siete presi la mia casa". Ma questo immobile, ha poi proseguito seriamente, "è stato concesso a voi senza alcuna condizione....

se non quella di pagare il canone di locazione".

Gli uffici nella nuova sede sono già operativi con i consueti orari.



