Il Bunker tour, a Salerno sulle tracce delle postazioni militari

Un percorso di trekking alla riscoperta delle vecchie postazioni militari del secondo conflitto mondiale: è il 'Bunker tour' e si terrà il 29 settembre, dalle ore 8.30, sul colle Bellara a Salerno.

L'evento è organizzato dall'Associazione storico culturale Avalanche 1943, in collaborazione e con il patrocinio di altri enti e istituzioni, ed ha lo scopo di far riscoprire luoghi ormai dimenticati che hanno segnato in modo significativo la nostra storia. Durante il percorso, che durerà circa due ore, i visitatori verranno guidati sul campo di battaglia attraverso rifugi anti aerei, postazioni difensive e bunker del vecchio caposaldo militare italiano in parte restaurati dagli organizzatori.

Più nel dettaglio, i visitatori verranno accompagnati lungo il percorso da guide che interpreteranno i panni dei soldati alleati, facendo ripercorrere e risalire la collina guardandola con gli occhi di chi oltre 80 anni fa la dovette conquistare sotto il fuoco nemico. Alla fine del percorso si troveranno faccia a faccia con l'ultimo bunker occupato dal nemico. Questo verrà allestito con tutti i materiali presenti solitamente al momento del combattimento. Suggestivo e dotato di una nuova illuminazione, il tunnel antiaereo farà rivivere emozioni simili a quelle che provarono i soldati coinvolti nel bombardamento aereo del 1943. Lungo il percorso si potranno vedere diversi reperti ritrovati in zona durante le ricerche dei volontari e alcune gigantografie di quei luoghi nel 1943.

L'evento rientra nel progetto Mappami (Mappatura delle Postazioni Militari) Salerno, creato dall'associazione Avalanche 1943 e del museo Moa, il cui scopo è proprio quello di mappare e censire tutte le postazioni militari edificate nella provincia di Salerno dai vari eserciti che durante le due guerre mondiali hanno occupato l'area.



