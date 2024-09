Biblioteca universitaria apre per viaggio alle esplorazioni

"Il viaggio... dalla cartografia di Tolomeo alle grandi esplorazioni": è il titolo dell'esposizione bibliografica che si svolgerà sabato alla Biblioteca Universitaria di Napoli, con una apertura straordinaria al pubblico per le Giornate europee del patrimonio 2024, incentrate sul tema "Patrimonio in cammino".

La Biblioteca Universitaria di Napoli organizza, sempre a cura del personale, anche visite guidate al complesso monumentale che si trova nel pieno centro di Napoli in via Giovanni Paladino. La visita guidata si terrà in due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11, gratuitamente ma con obbligo di prenotazione sulla piattaforma Evenbrite (https://www.eventbrite.it/e/1013805909767?aff=oddtdtcreator).

L'esposizione su "Il viaggio... dalla cartografia di Tolomeo alle grandi esplorazioni", con ingresso libero dalle 9.30 alle 12.30 vede invece la BUN presentare il proprio patrimonio culturale in una dimensione più ampia, mettendo in risalto le tracce delle relazioni fra le genti che, attraverso viaggi per terra e per mare, hanno condiviso conoscenze, pratiche culturali e artistiche, ma anche attività commerciali, credenze religiose, abilità ed innovazioni tecniche.

L'iniziativa è stata ideata nell'ambito delle "Giornate Europee del Patrimonio" che costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, e organizzato ogni anno a fine settembre. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Quest'anno sono incentrate sul tema "Patrimonio in cammino". È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA