Abbandona i suoi tre cani nel cortile di una scuola, denunciato

Non potendosi occupare più dei suoi cani, li ha abbandonatoi nel cortile di una scuola. Un 40enne di Serino, in provincia di Avellino, è stato denunciato per abbandono di animali dai carabinieri della locale Stazione.

Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno trovato i tre cani che da giorni non bevevano e mangiavano e dopo averli rifocillati li hanno affidati al servizio veterinario della Asl.

I meticci sono stati poi trasferiti nel canile municipale in attesa di adozione.



