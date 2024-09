Torna Biblioteca dei sentimenti, arrivano booktoker e influencer

I libri come ancora per navigare nel mondo delle emozioni e degli affetti. Torna da sabato 28 settembre su Rai3 La Biblioteca dei sentimenti, condotto da Greta Mauro con nuovamente Franco Arminio, già al suo fianco nelle ultime puntate della scorsa stagione, e con il nuovo ingresso del poeta Davide Rondoni. Il programma, che mette a confronto diretto i giovani tra i 22-23 anni con personalità del mondo letterario, in onda alle 16.30 dagli Studi Rai di Napoli, quest'anno si allunga per tutta la stagione invernale con 34 puntate.

"Come sempre i sentimenti sono al centro di tutto, ma questa volta i giovani saranno influencer legati al mondo dei libri e booktoker. Ragazze e ragazze che utilizzano i social nella loro relazione con la poesia, la filosofia, i romanzi" dice all'ANSA Greta Mauro. In ogni puntata di 35 minuti "ci saranno due ragazze, un ragazzo e 2 ospiti. Il primo appuntamento avrà come tema il Viaggio, con in studio Marcello Veneziani che parlerà di Viaggio in Italia di Goethe e Syusy Blady di In Patagonia di Bruce Chatwin. Per ogni ospite, sarà scelto un libro legato all'argomento delle diverse puntate" racconta la conduttrice.

Arminio, il poeta e paesologo, aprirà e chiuderà il programma con due monologhi, due ballate. Rondoni farà "delle incursioni corsare, un po' polemiche, politicamente scorrette. Booktoker e influencer proporranno altre cose, parleranno di paesi, filosofia e romanzo contemporaneo". Tra le novità "il musicista lucano Giuseppe Oliveto che farà delle incursioni".

I classici "sono uno spunto per affrontare il tema della puntata. Come viaggiamo oggi? Cosa è cambiato rispetto al passato? L'anno scorso i sentimenti al centro delle puntate erano più diretti: l'amore, la nostalgia. In questa edizione saranno legati alla nostra vita di oggi" spiega ancora Greta Mauro. "Nella seconda puntata si parlerà di Rinascita con lo psichiatra Antonino Tamburello e il giornalista e conduttore tv Alessandro Sortino con Il Libro tibetano dei morti e Le confessioni di di Sant'Agostino". Tra i temi di questa edizione anche la Paternità.



