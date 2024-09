Si allaga Cantina sociale, vendemmia sospesa a Solopaca

Vendemmia sospesa per alcuni giorni alla Cantina Sociale di Solopaca, che annovera circa seicento soci, invasa nel pomeriggio da fango e detriti in seguito alla bomba d'acqua che si è abbattuta sul Sannio.

La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Cantina sociale Carmine Coletta il quale aggiunge: "Dopo l'alluvione del 2015 avevamo preso delle precauzioni che oggi si sono rivelate fondamentali per la tutela di milioni di bottiglie di vino. Ma l'ondata d'acqua scesa dalle montagne a valle, l'ostruzione di alcuni rivoli e la scarsa manutenzione hanno causato l'allagamento con fango e detriti del nostro piazzale e di alcuni depositi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA