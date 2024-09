Palazzo Reale, prime visite al torrino dei Re sul Belvedere

Da quando è stato costruito vi avevano accesso solo i sovrani. Per la prima volta nel Palazzo Reale di Napoli i visitatori potranno scoprire con visite guidate il torrino del Belvedere con un itinerario esclusivo dai sottotetti: l'iniziativa è stata lanciata dal sito museale partenopeo in occasione delle GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), sabato 28 e domenica 29 settembre. Dopo i recenti lavori di restauro sarà quindi possibile ai visitatori riappropriarsi di uno spazio storico dal quale ammirare uno dei più straordinari panorami sulla città.

Il torrino del Belvedere domina la parte meridionale dell'edificio ad un'altezza di circa 70 metri su via Acton ed è ampio circa 150 metri quadri. Si affaccia verso il golfo di Napoli con tre ampie vetrate che si aprono su un balcone e fu realizzato in stile neoclassico nell'ambito dei lavori commissionati dopo il 1837 da Ferdinando II di Borbone all'architetto Gaetano Genovese, autore della ristrutturazione dell'intero palazzo. Le visite, della durata di circa 45 minuti, per massimo 24 persone, si svolgeranno alle 10, 11 e 12 e alle 15, 16 e 17 (costo di 7 euro, con l'accesso al Palazzo Reale 20 euro). In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti sul portale museiitaliani.it oppure presso la biglietteria (in caso di disponibilità residua).

Domenica 29 settembre alle 11, nella veranda di Villa Pignatelli (sito che dal mese di giugno è sotto la direzione di Palazzo Reale) è previsto invece l'appuntamento con "Musica in villa", iniziativa a cura dell'Associazione musicale "Maggio della musica", protagonisti due dei quattro giovani talenti che partecipano al contest di pianoforte selezionati in Italia, Giancarlo Grande e Simone De Nicolò. L'apertura straordinaria serale di sabato 28 settembre, prevede invece l'accesso sia all'Appartamento di Etichetta di Palazzo Reale (ore 20.00 - 23.00 con ultimo ingresso ore 22), sia al Museo Diego Aragona Pignatelli (ore 19.30 - 22.30 con ultimo ingresso ore 21.30) al costo simbolico di 1 euro.



