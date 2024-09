Ordigno bellico trovato in pieno centro Avellino, isolata l'area

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto in pieno centro di Avellino durante i lavori di scavo per la costruzione della sede di una scuola d'infazia in Rione Corea.. A lanciare l'allarme, nel pomeriggio, sono stati gli stessi operai. Si tratta di una bomba calibro 88 della lunghezza di 50-60 centimetri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri che hanno immediatamente isolato l'area in attesa della rimozione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA