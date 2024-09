Inclusione e legalità, una due giorni nel nome di Pietro Mennea

Promuovere l'inclusione e diffondere i principi di legalità attraverso l'azione sinergica tra il mondo dello sport e il terzo settore: muovendosi lungo questa direttrice, la Fondazione Pietro Mennea onlus per la Ricerca e lo Sport, da anni impegnata nella promozione di attività a fini benefici in ambito sportivo, promuove alla Sanità, uno dei quartieri storici di Napoli, la manifestazione "Oltre il traguardo: Mennea per i quartieri".

L'appuntamento è per sabato e domenica prossimi, il 28 e 29 settembre. Attraverso interventi di rappresentanti delle istituzioni, esibizioni sportive, spazi divulgativi e rappresentazioni teatrali e musicali, "l'evento - spiegano gli organizzatori - mira a favorire l'aggregazione tra gli abitanti del quartiere Sanità e i cittadini napoletani in generale, con l'obiettivo di diffondere sani principi, favorire un legame sinergico tra il sistema sportivo e quello del terzo settore, in uno scenario socio-ambientale caratterizzato da profonde disparità tra i vari quartieri di una stessa città. Disparità che riguardano l'accesso all'istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto per i più giovani".

Si comincia sabato, alle 10, con una cerimonia di benevenuto ai partecipanti in Piazzetta Crociferi da parte dei rappresentanti della Fondazione Mennea, della municipalità e dell'impianto sportivo San Gennaro dei poveri, e poi si proseguirà per tutta la giornata con spettacoli itineranti, la visistaagli stand di numerose associazioni, l'assaggio di prodotti offerti dai commercianti locali, esibizioni sportive (compresa una partita di calcio Rione Sanità-Vecchie glorie), una tavola rotonda sul tema sport e legalità e la proiezione del film "Il Mennea segreto". Domenica altre manifestazioni sportive, che coinvolgeranno anche i magistrati dell'Anm di Napoli e le Fiamme Oro, e premiazioni finali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA