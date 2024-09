Incendio in condominio in Irpinia, pompieri evacuano 6 famiglie

Dramma sfiorato a Mercogliano, in provincia di Avellino, a causa di un violento incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio al secondo piano di un condominio di via Matteotti. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, supportate da un'autobotte e un'autoscala, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e contemporaneamente avviato l'evacuazione dei sei nuclei familiari residenti.

Particolarmente complesse le operazioni per portare in salvo una coppia di anziani coniugi e il loro badante, rimasti bloccati al terzo piano dai fumi della combustione che hanno invaso l'intero stabile.

Due ambulanze del 118, giunte sul posto, hanno prestato assistenza alle persone, tra queste diverse in condizioni di disabilità, per le quali non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Ingenti i danni alla struttura. I carabinieri hanno avviato le indagini e attendono la perizia dei vigili del fuoco.





