Il Ppe a Napoli rilancia l'impegno per la pace e l'integrazione

"Sono lieta che questa grande città abbia ospitato le nostre importanti discussioni su questioni critiche nelle quali l' Europa ha un ruolo molto importante da svolgere". Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola in un punto stampa con i giornalisti nel corso della prima giornata degli Study Days del Partito popolare europeo a Napoli. Nel corso della mattinata, i lavori si sono incentrati in particolare sul "ruolo centrale" del Mediterraneo e su quanto sia importante avere ora un commissario designato per le questioni mediterranee. "E' importante continuare a fare pressione per ottenere risultati concreti, per riportare la pace e per far sì che la speranza torni a essere una forza trainante", ha detto la Metsola nel suo intervento. "Abbiamo parlato di una risposta europea all'immigrazione e di come possiamo lavorare per attuare il nuovo Patto sull'immigrazione che è stato approvato dal Parlamento Europeo all'inizio di quest'anno, di come possiamo garantire un sistema equo - ha aggiunto - solido e che spezzi il traffico di esseri umani".

Parlando del Mediterraneo, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha auspicato che sia un "mare di crescita" per tutti gli europei, perché è strategico non solo per "i Paesi dell'Europa occidentale, ma anche per quelli dell'Europa orientale per realizzare i loro progetti". Ai lavori presente anche il capogruppo del Ppe nel Parlamento europeo, Manfred Weber.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA