Droga: blitz alla "rotonda dello spaccio", 4 arresti

Quattro pusher originari del Gambia, di età compresa tra 26 e 32 anni, tutti irregolari sul territorio dello Stato, sono stati arrestati dai carabinieri alla "rotonda dello spaccio", situata a San Nicola la Strada su viale Carlo III, importante e trafficata arteria che attraverso diversi centri del Casertano e termina la sua corsa alle porte del capoluogo Caserta, a non molta distanza dalla Reggia Vanvitelliana.

I militari della stazione di San Nicola la Strada sono intervenuti con due pattuglie ma anche in borghese, per poter così soprendere tutti i pusher e le vedette presenti, ed evitare così il fuggi fuggi che accade in altre circostanze. Prima di procedere all'arresto, i carabinieri hanno però osservato il modus operandi degli spacciatori, accertando che due facevano da vedetta, con il compito sia di avvistare e segnalare la presenza delle forze dell'ordine che indirizzare gli acquirenti, in maniera alternata, ai complici in possesso dello stupefacente; questi ultimi erano ad una certa distanza dalle vedette e in zone della villetta dove c'era la vie di fuga da poter immeditamente prendere alla vista delle forze dell'ordine.

I carabinieri hanno circondato i quattro, cui hanno sequestrato 20 dosi di hashish e 10 di marijuana oltre banconote di piccolo taglio; per i gambiani, già più volte arrestati per spaccio ma poi sempre tornati in libertà a spacciare, sono così scattate le manette. Nel corso dell'operazione sono stati bloccati anche tre acquirenti, che sono stati poi segnalati come assuntori alla prefettura di Caserta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA