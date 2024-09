Bomba d'acqua nel Sannio, fiume di fango su strada provinciale

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio sul Beneventano creando non pochi disagi alla circolazione stradale e determinando allagamenti negli scantinati delle abitazioni di alcuni comuni della provincia di Benevento.

In particolare, sulla strada provinciale Solopaca-Melizzano-S.Agata dei Goti si è riversato un fiume di fango e detriti che ha ostruito il passaggio causando lo stop di alcune auto in transito. Sul posto al lavoro squadre di operai per liberare la strada.

"Basta un po' d'acqua - dice Alessandro Fucci, presidente dell'associazione AslimItaly, da sempre attenta alle problematiche della viabilità - a creare non pochi disagi ai cittadini. L'aver abbandonato la manutenzione delle strade, cosa che facevano con maestria i rimpianti cantonieri, comporta oltre ai disagi immediati e alla pericolosità per la sicurezza stradale anche una maggiorazione, a spese dei cittadini, dei costi per il ripristino dello statu quo".



