Arrivano i carabinieri fallisce assalto a bancomat

Fallito assalto, la notte scorsa, ad uno sportello bancomat della Bcc di Flumeri, in provincia di Avellino. I ladri hanno cercato di forzare lo sportello automatico della filiale in Piazza Mercato, ma sono stati costretti alla fuga per l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che ha mandato a vuoto il colpo. I malviventi, probabilmente avvertiti da complici che facevano da vedetta, sono fuggiti a bordo di un'auto prima che sul posto arrivassero i militari.



