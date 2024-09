Aeronautica Militare: 23 giovani diventano manutentori meccanici

Si è concluso alla Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta, con la cerimonia di consegna degli attestati, il corso che ha portato i 19 Volontari di Truppa e i 4 Sergenti a conseguire la Specialità di "Manutentore Meccanico (Categoria. B1). La cerimonia, presieduta dal Comandante della Scuola Specialisti Valerio Massa, accompagnato dal Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, Luigi Mozzillo, ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza di personale dell'Istituto militare.

"Questa cerimonia - ha detto il colonnello Massa - conclude il vostro iter formativo qui a Caserta, ma non conclude la vostra formazione. Oggi inizia un nuovo capitolo della vostra carriera, uno che richiede dedizione, competenza e passione. Ricordate che ogni intervento, ogni controllo, ogni riparazione è un tassello fondamentale per la missione dell'Aeronautica Militare. Siate orgogliosi del vostro ruolo" ha esortato Massa, che ha poi ricordato la grande opportunità offerta ai frequentatori. Dopo averli ringraziati per l'impegno profuso e per i risultati conseguiti, Massa, rivolgendosi ai nuovi manutentori, ha concluso dicendosi sicuro che "riuscirete a dare il meglio di Voi stessi nei vostri incarichi futuri, ovunque sarete chiamati ad operare. Buona fortuna!" Con la consegna dei "Certificate of Recognition", i frequentatori, avendo terminato l'intenso periodo di studi durato oltre due anni, hanno maturato anche circa 110 Crediti Formativi Universitari. Nei Reparti Operativi, oltre a completare l'iter addestrativo per il conseguimento della licenza di Manutentore Aeromobili Militari, potranno integrare, in modalità a distanza, gli esami del 3° anno e così conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica-Energetica all'Università degli Studi della Campania, "Luigi Vanvitelli".



