Unione Funzionari Giudiziari: "basta guerra tra poveri"

"I reclami nei confronti dell'Amministrazione e della sua incoerente gestione delle politiche di reclutamento e gestione del personale si stiano riverberando in un'aperta conflittualità tra i profili, tra i quali dovrebbero esserci invece, per il buon andamento, unità d'intenti e collaborazione". E' quanto sottolinea l'Unione Funzionari Giudiziari Qualificati in una lettera inviata, tra gli altri, al ministro della Giustizia e alle organizzazioni sindacali di categoria.

"Prosegue - viene evidenziato nella missiva - lo stato di agitazione del personale giudiziario che si è rapidamente organizzato, come mai prima d'ora, in diverse associazioni spontanee, una per ogni profilo, reclamando progressioni in carriera o opponendosi alla soppressione del profilo apicale di appartenenza. Il proliferare di movimenti spontanei dà già, di per sé, la misura della scarsa o comunque insufficiente attenzione delle organizzazioni sindacali alle questioni che stanno avvelenando il clima degli uffici. 'Divide et impera', osserva qualcuno, ma a vantaggio di chi?" Per l'associazione - costituita anche da funzionari giudiziari che, per lunga esperienza nel Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria, è reduce da ataviche battaglie in tutte le sedi "la sola richiesta legittima alla quale si dovrebbe tutti aderire è: rispetto del contratto collettivo nazionale delle Amministrazioni centrali dello Stato, sia in termini di progressione di carriera che di progressione economica, auspicando e stimolando il sostegno delle organizzazioni sindacali affinché nelle sedi opportune tutelino le aspettative dei dipendenti amministrativi degli uffici giudiziari esortando l'Amministrazione ad agire con trasparenza e senza eccezioni, così ponendo fine, prima che degeneri ulteriormente, questa che viene definita, semplicisticamente ma in maniera tristemente efficace, una 'guerra tra poveri' che sta travolgendo gli uffici giudiziari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA