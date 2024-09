Tutto Sposi tra grandi marchi in passerella e Bonus Famiglia

Non solo lustrini e paillettes in passerella a Tutto Sposi, ma anche uno sguardo attento alle politiche sociali ed economiche del Governo Meloni annunciate dal Ministro dell' Economia Giancarlo Giorgetti. "Il Governo - ha detto nei giorni scorsi - metterà la Famiglia al centro della finanziaria per favorire la Natalità con stanziamento di nuove risorse per rinforzare l'assegno unico, ma anche la possibilità di ridurre le tasse a chi ha figli con l'aumento delle spese detraibili in base al numero dei figli". La dichiarazione non è passata inosservata agli organizzatori della Mostra d'Oltremare, che hanno infatti inviato un invito al Ministro Giorgetti a prendere parte alla manifestazione che inaugura il 25 Ottobre e vedrà partecipare migliaia e migliaia di giovani del centro sud del paese, che ancora credono nel matrimonio tradizionale e nella famiglia.

Nel frattempo fervono i preparativi per il grande spettacolo che vedrà in passerella sfilare grandi marchi Internazionali del Made in Italy e i migliori Atelier.

Hanno già confermato la loro partecipazione, i marchi Internazionali del calibro di Peter Langner, Michela Ferriero, Atelier Emé, Carrabs, nella giornata Inaugurale di venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 15 fino alle alle 21 Nei giorni a seguire si alterneranno in passerella i migliori Atelier quali Essenza Boutique, Atelier Giulia, Atelier Sorelle Panella, Atelier Amirante, Maison Le Dive.

"Tutto Sposi è sempre stata la più grande vetrina commerciale nel mondo del wedding in Italia -dichiara il patron Lino Ferrara- che però ha sempre avuto più che un occhio attento all'aspetto sociale della Famiglia. Intendiamo creare un appuntamento annuale fondando gli Stati Generali della Natalità qui nella Regione Campania, dove il Matrimonio non è solo una festa tra amici e parenti, ma il ponte di un vincolo di solidarietà generazionale tra il vecchio e il nuovo, questo vincolo si chiama Welfare con il quale i figli garantiranno le pensioni ai padri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA