Raimondo, "Federico II e Mozzarella, eccellenze del territorio"

"Abbiamo scelto la Federico II per questo primo congresso internazionale sulla mozzarella di bufala campana Dop perché l'Ateneo da anni collabora con noi, e poi perché compie 800 anni. La mozzarella di bufala ne ha qualcuno in più, ma entrambe sono due eccellenze del territorio che meritano questo scettro a Napoli". Soddisfazione ed orgoglio nelle parole del presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop Domenico Raimondo per questo primo congresso internazionale sull'oro bianco. "Abbiamo invitato il gotha del settore lattiero-caseario mondiale - sottolinea Raimondo - con relatori provenienti da cinque continenti. Ricordo che tra Asia e India vi sono 200milioni di capi bufalini ed in Italia ne abbiamo 410mila circa con la nostra razza bufala mediterranea; eppure con questi 410mila abbiamo realizzato una filiera unica al mondo dove alleviamo questi animali, produciamo il latte e lo trasformiamo un mozzarella, e gli altri paesi, dal Sudamerica all'Asia, ci guardano con rispetto e riguardo. Questa due giorni serve per parlare di tecnologie sia alimentari che negli allevamenti e nell'attività di trasformazione del latte" conclude Raimondo.





