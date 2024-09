Qatargate:ok a verifiche su legittimità indagini servizi segreti

La Corte di appello di Bruxelles, che sta valutando la legittimità delle attività investigative svolte dai Servizi Segreti belgi (VSSE) nell'ambito del cosiddetto Qatargate, ha accolto una prima istanza della difesa dell'ex europarlamentare Andrea Cozzolino al comitato R - unico ad avanzarla - di fornire chiarimenti sulla legalità della raccolta delle informazioni per la sicurezza dello stato belga.

Lo rende noto l'avvocato Dezio Ferraro, legale di Cozzolino insieme con l'avvocato Federico Conte e con l'avvocato De Peco.

Cozzolino, com'è noto, è rimasto coinvolto nell'indagine della procura federale belga sulla presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione internazionale e al riciclaggio che sarebbe stata organizzata per tutelare gli interessi di Qatar e Marocco.

"Siamo molto soddisfatti - commenta l'avvocato Ferraro - di questo risultato in quanto è la prima volta nella storia della giustizia belga che viene richiesta una verifica ad opera del comitato R (organismo che controlla quanto viene realizzato in nome della sicurezza dei Stato) circa la legittimità e la bontà delle attività investigative dei servizi segreti belgi. Su questo aspetto della possibilità di utilizzare i servizi segreti come una qualunque polizia giudiziaria abbiamo sempre nutrito grandissimi dubbi in quanto non solo vietata espressamente dalla legislazione italiana ma di fatto contraria a un qualunque 'Stato di Diritto''".



