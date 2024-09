Premiato libro su eccidio famiglia Ulma, il plauso di Dziwisz

"Desidero unire la mia voce a tutti i presenti alla XII edizione del premio cardinale Michele Giordano per esprimere la mia soddisfazione per il riconoscimento che viene assegnato al libro 'Uccisero anche i bambini' (Ares) di don Pawel Rytel-Andrianik, responsabile della Sezione polacca di Radio Vaticana - Vatican News, e Manuela Tulli, vaticanista dell'ANSA. Per l'intera Chiesa polacca il martirio della famiglia Ulma, beatificata un anno fa, il 10 settembre 2023, è un grande esempio di fede e di amore generoso e totale al prossimo, chiunque egli sia. Essi sono stati giustamente definiti 'i samaritani di Markowa', il villaggio della Polonia dove vivevano". Inizia così il lungo messaggio che il cardinale Stanislaw Dziwisz, segretario di papa Giovanni Paolo II, ha inviato all'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in occasione del conferimemto dei riconoscimenti della XII edizione del Premio cardinale Michele Giordano che si è tenuto nel complesso della basilica di Capodimonte, a Napoli.

'Amicizia' (Piemme) del cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione della Santa Sede, è stato il libro vincitore. Secondo classificato il volume 'Uccisero anche i bambini' (Ares) di don Paweł Rytel-Andrianik e della vaticanista Manuela Tulli. Terzo posto per il testo 'Giovanni XXIII e Paolo VI' (Morcelliana) dello storico Marco Roncalli.

Premio speciale per il volume 'Teologia nella relazione' (Città Nuova) di don Alessandro Gargiulo, docente di teologia trinitaria presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Sezione San Tommaso, parroco di Maria SS. del Buon Rimedio nel quartiere Scampia e decano dell'VIII decanato dell'arcidiocesi di Napoli. Menzioni speciali per i libri 'Comunicare l'invisibile' (New Media) di Ciro Biondi, responsabile dell'Ufficio comunicazione della Caritas di Pozzuoli e 'Il Papa del coraggio e della fede' (Ancora) di Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire.

Presenti alla cerimonia, oltre all'arcivescovo di Napoli Battaglia, l'arcivescovo Piero Marini, presidente emerito del Pontificio Comitato per i congressi eucaristici internazionali; il Padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza -Cottolengo, don Carmine Arice; il prefetto di Napoli, Michele di Bari; l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato; il segretario del premio Giordano, il vaticanista Francesco Grana e don Salvatore Ardesini, che è stato, a Napoli, segretario del cardinale Giordano.

"Mi piace, inoltre, sottolineare che il premio che viene attribuito al libro che racconta la storia della famiglia Ulma è intitolato al cardinale Michele Giordano che il Papa polacco nominò arcivescovo metropolita di Napoli, il 9 maggio 1987, annoverandolo anche nel Collegio cardinalizio nel concistoro del 28 giugno 1988. Egli fu il regista della più lunga visita pastorale di san Giovanni Paolo II delle 146 compiute in Italia: quella che si svolse in Campania, eprincipalmente a Napoli, dal 9 al 13 novembre 1990", ha ricordato ancora il cardinale Dziwisz .



