Prandini, export mozzarella volano per altri settori

"L'importanza di questo congresso è nella sua finalità, che è di porre al centro una strategia legata alle esportazioni. E per quanto riguarda la mozzarella di bufala Dop, riteniamo che con delle giuste modifiche si possano conquistare anche Paesi più lontani e in questo modo creare quel valore che diventa anche un volano non solo per l'agroalimentare, ma per il turismo". È quanto afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini parlando al "First International Conference on Buffalo Mozzarella and Milk Products", primo congresso internazionale sulla mozzarella di bufala campana Dop in corso alla sala congressi dell'Università Federico II.

"Quando i turisti vengono a degustare i nostri prodotti - evidenzia Prandini - c'è poi la curiosità, specie se si tratta di stranieri, di visitare quelle che sono le zone di origine del prodotto, e questo può essere un volano importantissimo per una regione come la Campania, che ha una bellezza in termini paesaggistici unica, e può diventare uno stimolo anche per tanti altri settori produttivi, come l'arti artigianato e il commercio".

Il presidente di Coldiretti sottolinea poi l'importanza della trasparenza, che vuol dire massima chiarezza "per le etichette e dare le giuste informazioni a cittadini e consumatori".

"Noi siamo convinti che sia il modo corretto per far vincere l'agroalimentare italiano e le nostre eccellenze, soprattutto quelle legate alla filiera Dop; da questo punto di vista vista - aggiunge Prandini - l'ultima riforma fatta a livello europeo ci dà ancora più forza nel contesto dei vari Stati membri nel difendere quelle che sono le nostre produzioni, ma dobbiamo fare ancora molto per le esportazioni".



