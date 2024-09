Ppe: domani gli Study Days a Napoli con 149 europarlamentari

Sono 149 gli europarlamentari che da domani si ritroveranno a Napoli per gli Study Day del Ppe: "non solo tre giornate dedicate allo studio - si legge in una nota - ma anche a eventi di intrattenimento mirati a unire, a condividere, a far sì che tutti si sentano cittadini europei, parte di una stessa famiglia".

Al centro della convention "i nuovi orizzonti dell'Europa e le strategie comunitarie per fronteggiare le nuove sfide, ma soprattutto la preparazione di un documento condiviso sulla difesa europea".

Saranno presenti, tra gli altri, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; il capogruppo del Ppe, Manfred Weber; quattro dei neo designati commissari; il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il capogruppo azzurro al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello.

È prevista anche la partecipazione di diversi ministri e rappresentanti delle istituzioni.



