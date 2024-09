Ordine delle 18 professioni sanitarie, vince la lista 'Con Noi'

Ordine delle 18 professioni sanitarie Tsrm Pstrp di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta: la lista "Con Noi" espressione del direttivo uscente, guidato dal presidente in carica Franco Ascolese, vince il confronto delle urne per il rinnovo delle cariche ordinistiche nella tornata elettorale che si è conclusa dopo 4 giorni di votazioni.

La lista "Con Noi" - secondo quanto riferisce una nota - ha riscosso circa 400 voti in più della contendente lista "Iris".

Il più votato della lista "Con Noi", il capolista Franco Ascolese, ha contato 1425 preferenze seguito a ruota da Cosimo De Marco (1400), Ciro Signoriello (1.389), Tiziana Sivo (1387), Vincenzo Braun (1386), Fabio Rutigliani (1.384), a pari merito quest'ultimo con la vicepresidente uscente Giuseppina della Corte. Quindi a seguire Manuela Maione (1383), Vincenzo Grimaldi (1379), Michele Cuozzo che ha riscosso 1378, come Clemente Santonastaso. E poi sempre a un'incollatura Erminia Della Corte (1377) e Roberto Genovese Caserta con 1367. Eletto anche il collegio dei Revisori dei Conti con Vincenzo Severino, Andrea Iozzino e Daniela Cammarota. La prima in ordine di voti della lista concorrente, capolista di "Iris", si è invece fermata a 1.040 preferenze.

Soddisfazione dei vincitori candidati della lista "Con Noi" che hanno 'presidiato' in questi giorni il Centro congressi Tiempo al Centro direzionale dove si sono recati 2.687 votanti segnando una delle più massicce partecipazioni nelle tornate elettorali degli Odini d'Italia.

"Un confronto democratico dunque all'insegna della partecipazione - commenta Ascolese - da parte di chi crede nell'Ente ordinistico e alla sua primaria funzione pubblica. Ci è stato evidentemente riconosciuto il gran lavoro portato avanti in questi anni sgombrando il campo da un clima divisivo. Ciò ci spinge ad andare avanti con rinnovato impegno sulla strada tracciata e per la valorizzazione delle 18 professioni sanitarie. Un grazie di cuore a nome di tutti i candidati della lista, a tutti coloro che ci hanno sostenuto e a tutti gli iscritti all'Ordine".

Il nuovo Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti ora dovranno eleggere i nuovi organi e il nuovo presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e 9 consiglieri che guideranno l'Ordine per i prossimi 4 anni.





