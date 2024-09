Lorito, "Mozzarella di bufala è qualità e scienza italiana"

"Oggi inauguriamo una serie di congressi sul tema dei prodotti lattiero-caseari, e accendiamo un faro internazionale sulla mozzarella di bufala campana, prodotto che rappresenta all'estero la qualità, la forza, l'intelligenza e la capacità scientifica italiana, e i cui effetti sul Pil della regione e del Paese sono ben noti. Èd è giusto che questo evento si facesse a Napoli e in Federico II".

Così il rettore della Federico II Matteo Lorito ha illustrato la due giorni della "First International Conference on Buffalo Mozzarella and Milk Products", primo congresso internazionale sulla mozzarella di bufala campana Dop, organizzato dal Consorzio di Tutela della Bufala Dop, dall'ateneo federiciano con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali e il Dipartimento di Agraria, e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

"Con questo congresso - aggiunge Lorito - raccontiamo anche quanta scienza c'è dietro la produzione della mozzarella di bufala, che non rappresenta solo una filiera sana e ben gestita dal Consorzio e forte grazie al sistema imprenditoriale, ma una filiera sostenuta dalla Federico II da molti anni, attraverso i suoi dipartimenti. Oggi parlare di mozzarella di bufala vuol dire mettere insieme i veterinari, chi si occupa di produzione agraria visto che si parte dai foraggi, di nutrizione e benessere alimentare, di benessere umano e animale, di genetica, tutto nel contesto di quello che oggi si chiama 'one health', cioè saluta unica" conclude il rettore della Federico II di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA