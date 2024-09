Incoerenze festeggia 25 anni con giornata di formazione gratuita

In occasione del suo 25esimo anno di attività, l'agenzia Incoerenze - specializzata in eventi, comunicazione integrata e merchandising con progetti in Italia e all'estero (Australia, Emirati Arabi, India) - domani, mercoledì 25 settembre, apre le sue porte per una giornata gratuita di formazione.

"Abbiamo deciso - spiega la Ceo della società, Elena Salzano - di organizzare e offrire un'esperienza formativa rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni appassionati del mondo della comunicazione. Incoerenze compie 25 anni e vogliamo festeggiare regalando a questi giovani un'opportunità unica di crescita personale e professionale. Saranno tre i workshop INLAB gratuiti che riguarderanno: ACTION MEETING, professione hostess e steward; DIGITAL COMM professione Creator; MERCHANDISING POWER comunica con gli oggetti. Grazie a queste attività, i partecipanti potranno potenziare il proprio curriculum, espandere la propria rete professionale, e scoprire le proprie attitudini. E non è tutto: durante la giornata, si potrà partecipare ad una sessione di recruitment con la possibilità di collaborare direttamente in agenzia". Per iscriversi è necessario compilare il seguente forum https://www.mymeetinc.it/incoerenze25anni/



