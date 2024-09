Giovedì il capo della Protezione civile Ciciliano a Pozzuoli

Giovedì 26 settembre, alle 18, presso la sede della Protezione civile del Comune di Pozzuoli in Via Elio Vittorini a Monterusciello, il sindaco Luigi Manzoni e il capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano incontreranno la cittadinanza per illustrare le modalità di svolgimento dell'esercitazione per rischio vulcanico programmata per ottobre.

Insieme al sindaco e al capo Dipartimento, interverranno il prefetto di Napoli Michele di Bari, il direttore generale Protezione civile Regione Campania Italo Giulivo, il responsabile del Coc del Comune di Pozzuoli Matteo Sperandeo, la responsabile della Protezione civile comunale Annamaria Criscuolo, il direttore dell'Ingv-Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito.

L'incontro è aperto alla cittadinanza.



