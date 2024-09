'Ethan torni a casa', fiaccolata con sindaci Penisola sorrentina

Il 27 settembre, a Piano di Sorrento, alle ore 20,30, partirà "forte e chiaro" l'appello per chiedere di far ritornare a casa Ethan, il figlio di Claudia Ciampa, portato via - secondo la denuncia della donna - dal padre il 30 agosto scorso e forse ora negli Stati Uniti. Sarà una fiaccolata con la partecipazione di tutti i sindaci della Penisola sorrentina, da Massa Lubrense a Vico Equense, che partirà dalla Basilica di San Michele e terminerà in piazza Cota. Simbolica anche la data del 27 settembre, perché quella sera, al termine della messa, sarà esposta la statua di san Michelino, con cui ogni anno si invoca la protezione dell'Arcangelo sui bambini della comunità.

"Nel giorno in cui chiediamo la protezione del nostro Santo patrono sui più piccoli - spiega Claudia Ciampa - abbiamo organizzato questa fiaccolata per sensibilizzare le coscienze sulla vicenda del mio piccolo Ethan, che in questo momento così delicato ha bisogno di protezione come non mai. Voglio ringraziare il parroco e tutte le amministrazioni comunali della penisola, a partire dai sindaci, che hanno subito raccolto l'invito dimostrandomi immediata vicinanza. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare di nuovo la mia comunità che mi sta mostrando sostegno in tutti i modi e che ha già gremito domenica sera la Basilica di San Michele. Aspetto tutti venerdì sera per marciare insieme e portare con me un segno di luce e di speranza che serva a illuminare cuore e menti di quanti possono collaborare a risolvere questo dramma».



