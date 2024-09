Discarica a cielo aperto sequestrata nell'Avellinese

Rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati in un terreno di Montoro, in provincia di Avellino: il proprietario, un 47enne del posto, è stato denunciato dai carabinieri Forestali nell'ambito delle operazioni mirate al contrasto dello smaltimento illecito dei rifiuti. I militari hanno rinvenuto 115 metri cubi di rifiuti speciali, di provenienza ignota stoccati senza alcuna autorizzazione anche all'interno di un capannone: tra questi, batterie, cerchioni di metallo, radiatori, rifiuti ferrosi di componenti automobilistiche, oltre a tubi di piombo, rame e apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'intera area di circa 580 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo.



