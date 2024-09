Danza, mostra-spettacolo, letteratura al Museo di Pontecagnano

Sabato 28 e domenica 29 settembre il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (SA) aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2024 (#GEP2024) con un ricco programma di attività in linea con il tema dell'iniziativa "Patrimonio in cammino", che prevede inoltre l'apertura straordinaria del sabato sera fino alle 22.30 con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Le giornate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano - Assessorato alle Politiche Culturali, l'Associazione Borderline Danza e il Circolo OcchiVerdi - Legambiente di Pontecagnano Faiano.

La serata di sabato 28 settembre sarà dedicata al nuovo appuntamento della rassegna di danza contemporanea "Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente", organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania. Il programma prevede dalle ore 19.30 l'esibizione "Il Canto di Orfeo", progetto di residenza artistica con esito performativo realizzato da Adriana Cristiano per due danzatori di Padova Danza Project. A seguire, una nuova produzione per Borderlinedanza, "Tracing - Carryng - Fading" della danzatrice e coreografa tailandese Patscharaporn Diskatul, creazione affidatale dal direttore artistico Claudio Malangone, per le danzatrici della compagnia. L'artista tailandese sviluppa un lavoro di ricerca che trova nel corpo e nei suoi movimenti espressione di narrazione dei vissuti degli interpreti, in un rapporto dialettico tra identità e provenienza. La serata si concluderà alle 21.30 con un drink&dance nel foyer del museo al piano terra. La rassegna "Il Desiderio" si concluderà il 20 ottobre al Museo di Pontecagnano con "La vie d'artist: omaggio a Misha Van Hoecke", la testimonianza raccontata e danzata di Miki Matsuse. Le Giornate europee del Patrimonio proseguiranno domenica 29 settembre alle ore 11.00 con la mostra-spettacolo "CerAmiche - Ceramiche letterarie". L'iniziativa racconta con gli occhi dell'artista Valeria Cipriano le tematiche di grande attualità trattate nel libro "PanFavole" dall'autrice Lucia Quaranta.



