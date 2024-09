Crollo palazzina, uomo ferito ora respira spontaneamente

Antonio Zotto, l'uomo rimasto ferito nell'esplosione della palazzina avvenuta domenica a Saviano, è in una situazione clinica "impegnativa ma non drammatica". E' quanto si apprende dall'ospedale 'Cardarelli' di Napoli.

"Da qualche ora è stato estubato e respira spontaneamente. E' quanto si apprende dai medici della Tigu (Terapia Intensiva Grandi Ustionati) dell'azienda ospedaliera napoletana. La prognosi resta riservata", si legge in una nota.

"La prognosi resta riservata. A destare preoccupazione sono non soltanto le profonde ustioni diffuse sul 35 per cento del corpo ma anche un grosso trauma toracico con difficoltà a livello di apparato respiratorio".



