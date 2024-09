Allacci abusivi alla rete Enel, in 10 denunciati a Sant'Antimo

A Sant'Antimo i carabinieri della locale tenenza insieme agli agenti della polizia municipale e al personale dell'Enel hanno controllato uno stabile di via Salvatore Russo.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato i 10 residenti degli altrettanti appartamenti nella palazzina. Gli indagati - sono tutti originari dell'India - devono rispondere di furto aggravato di energia elettrica.

Dagli accertamenti si è appurato che i 10 avevano realizzato degli allacci abusivi direttamente sulla montante del gestore Enel. Il proprietario dell'intero stabile sarà sanzionato per la mancanza dei contratti di locazione. Viste le precarie condizioni igieniche e strutturali in cui versa l'immobile è stata richiesta al Comune l'adozione di un'ordinanza di inagibilità.



