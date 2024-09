A1 Milano-Napoli, riaperto il tratto tra Caianello e Capua

Poco dopo le ore 9, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso Caianello e Capua in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, avvenuto all'altezza del km 708.5 in direzione Napoli, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato invadendo entrambe le carreggiate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano 6 km di coda in direzione Napoli.



