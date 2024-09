Zinzi nuovo commissario della Lega in Campania

Gianpiero Zinzi è il nuovo commissario della Lega in Campania. La decisione, ufficializzata da Matteo Salvini, è anche frutto del nuovo incarico di Claudio Durigon che lascia il testimone perché da poco è stato nominato vicesegretario del partito.

Salvini ha augurato buon lavoro a Zinzi, ringraziando Durigon per l'impegno e i risultati. "La Lega sta crescendo da Sud a Nord e nei prossimi mesi, anche in vista delle Regionali in Campania, il nostro obiettivo è aumentare il radicamento e confermarci vicini alle esigenze dei territori", dice Salvini.

E' quanto si legge in una nota della Lega.



