Specializzanda aggredita verbalmente in ospedale a Salerno

Una specializzanda in servizio all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, a Salerno, è stata aggredita verbalmente da un uomo che poi ha dato un cazzotto a una porta, rompendo anche la vetrata. L'episodio è avvenuto sabato scorso, ma si è appreso solo oggi da fonti ospedaliere.

L'uomo è andato via subito dopo e quindi non è stato possibile identificarlo. Si trovava nel Reparto di Pediatria insieme a due bambini, uno dei quali - di circa due mesi - con probabili problemi intestinali che però non era stato ancora visitato.

La direzione strategica dell'Azienda ospedaliera "esprime profonda indignazione e ferma condanna" per l'episodio e "manifesta la propria vicinanza agli specializzandi e a tutto il personale impegnato quotidianamente presso le strutture assistenziali, nello svolgimento del proprio lavoro. L'Azienda - si legge in una nota - nel confermare il proprio impegno nel promuovere ogni possibile iniziativa tesa a contrastare gli atti di violenza, invita gli utenti ed i loro familiari, ad essere solidali nei confronti di tutto il personale medico sanitario, in modo da consentire a ciascuno di rendere al meglio la propria prestazione nel primario interesse del paziente".



