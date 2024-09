Murale a Pozzuoli per i 90 anni di Sophia Loren

Un grande murale per i 90 anni di Sophia Loren è stato realizzato a Pozzuoli davanti alla casa, in via Solfatara, dove l'attrice è cresciuta con la zia.

L'opera, firmata dall'artista italo-spagnola Leticia Mandragora, nasce dal progetto "La casa di Sofia" realizzato dal fotografo puteolano Enzo Buono che più volte ha fotografato l'attrice durante le sue visite alla città e che ha fondato l'associazione 'Zolfo' che ha come oggetto sociale la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Pozzuoli e dell'area flegrea.

"Sophia Loren - ha detto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, all'inaugurazione del murale - è un simbolo per noi puteolani. La amiamo come si ama un familiare. Ha portato il nome di Pozzuoli nel mondo senza mai dimenticare la sua terra. Ringrazio il promotore Enzo Buono e l'artista Leticia Mandragora - ha concluso il sindaco - per l'ideazione e la realizzazione dell'opera che siamo stati felici di patrocinare".



