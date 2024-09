Montessori con volto Trinca apre Napoli Film Festival 25

Con "Maria Montessori - La Nouvelle Femme" di Léa Todorov, protagonista Jasmine Trinca, si apre domani la venticinquesima edizione del Napoli Film Festival diretto da Mario Violini e organizzato da WooW e dall'Istituto Francese di Napoli (ore 20.30). L'opera sulla rivoluzionaria pedagogista sarà in sala dal 26 settembre con Wanted, Trinca interverrà al festival con un video saluto.

Il programma della giornata inaugurale prevede anche "Glabal Harmony" di Fabio Massa (ore 18,30), che sarà presente in sala, in concorso nella sezione Nuovo Cinema Italia insieme a "Desirè" di Mario Vezza (25 settembre), "Tre regole infallibili" di Marco Gianfreda (26 settembre), "Il vangelo secondo Ciretta" di Caroline Von der Tann (27 settembre) e "Kalavrìa" di Cristina Mantis (28 settembre).

Il NFF omaggerà anche due protagonisti del cinema recentemente scomparsi : il regista Salvatore Piscicelli, con la proiezione di "Vita segreta di Maria Capasso" il 26 settembre alle ore 20.30 e il produttore Gaetano Di Vaio, con "Glory Hole" di Romano Montesarchio il 28 settembre alle ore 19,00. Per il cinema internazionale, giovedì 26 settembre "Juniper - Un bicchiere di Gin" di Matthew J. Saville con Charlotte Rampling, e venerdì 27 settembre "Le Ravissement - Rapita" di Iris Kaltenbäck, presente in sala insieme all'autore delle musiche Alexandre de La Baume.

Tutti i pomeriggi alle 16.30 proiezioni del concorso SchermoNapoli Corti. Nella giornata di chiusura spazio alle opere fuori concorso "Il fuoco nella balena - I devoti dello Spartak San Gennaro" di Gianfranco Gallo che sarà ospite alle ore 18.15, seguirà l'anteprima "Riverbero" di Enrico Iannaccone, alle ore 21,00 dopo la consegna dei premi.

A decretare i vincitori saranno le giurie composte dal regista Romano Montesarchio, dall'attore Nando Paone e dalla giornalista Ilaria Urbani per Nuovo Cinema Italia e dal regista Enrico Iannaccone, dall'attrice Antonella Stefanucci e dal critico cinematografico Ignazio Senatore per la sezione SchermoNapoli Corti. il festival si svolgerà dal fino al 28 settembre all'Istituto Francese di Napoli (via Crispi, 86).





