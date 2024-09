Mann, Giornate Europee Patrimonio dedicate ai più piccoli

Alla scoperta del "Patrimonio in cammino" nel segno dei piccoli visitatori: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2024, sabato 28 e domenica 29 settembre (dalle 10.30) con percorsi dedicati a bambini e ragazzi.

Si parte con il laboratorio per i bimbi dai 7 ai 12 anni, tema scelto la mitologia attraverso i monumenti della Campania antica. Il 29 settembre, secondo appuntamento di approfondimento attraverso una selezione di manufatti esposti nella collezione Magna Grecia. Il focus è sui rapporti tra i Greci e le popolazioni che abitavano l'Italia meridionale in un l'itinerario riservato a ragazzi dai 10 ai 13 anni. In entrambe le giornate, alle 17,00 sarà proposta una speciale "Caccia all'opera", destinata a un pubblico di giovani e adulti: seguendo indizi digitali, i visitatori avranno l'opportunità di conoscere le connessioni e gli scambi tra i popoli della Campania antica, a partire dalla Preistoria.

Il Mann è aperto sabato 28 settembre dalle 19,00 con biglietto al costo simbolico di 1 euro. Alle 20.00 e alle 20.30, prevista una visita speciale alla sezione Campania Romana e alla Collezione Farnese che avrà al centro i legami tra Roma e Oriente. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito eventbrite.it sino ad esaurimento posti.

"Anche quest'anno, le Giornate europee del patrimonio sono una festa della conoscenza: per questo, privilegiando un dialogo sempre vivo con il nostro pubblico, organizzeremo iniziative a tema affidate ai nostri esperti", sottolinea il direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna.





